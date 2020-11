L’Oréal Paris Canada ouvre les nominations pour son programme Femmes de Valeur. Pour sa cinquième édition, la marque honore dix femmes qui dévouent leur temps, leur énergie et leur cœur au profit des autres. Les lauréates recevront une bourse de 10 000 $ pour les organisations au sein desquelles elles œuvrent et rejoindront la communauté des Femmes de Valeur, une plate-forme nationale visant à promouvoir leurs causes et encourager le bénévolat à travers le Canada. Si vous souhaitez proposer votre nomination ou celle d’une de vos proches au programme des prix Femmes de Valeur 2021, rendez-vous sur le site de Women of Worth. Attention, vous avez jusqu’au 5 janvier pour le faire.

Cette année, les nommées seront jugées sur quatre critères: répondre à un besoin crucial de la communauté; l’impact de leurs contributions; les solutions innovantes proposées pour répondre aux problèmes; leur implication pour un réel changement et la façon dont elles inspirent les générations futures. Les 10 lauréates seront annoncées en février 2021. Par la suite, les Canadiens pourront élire une Honorée Nationale qui recevra une bourse supplémentaire de 10 000 $.

Les années précédentes, les nommées étaient célébrées lors d’un gala à Toronto, mais en cette période si spéciale, un événement adapté aux circonstances sera prévu. «Chaque année, nous sommes inspirés, honorés et éclairés par les histoires de femmes qui consacrent leur vie à apporter des changements importants pour les autres», déclare Ali Fakih, directeur général de L’Oréal Paris Canada. «Notre mandat est de fournir à ces femmes une autre plate-forme dans laquelle elles peuvent sensibiliser à leurs causes et poursuivre le travail important qu’elles accomplissent pour apporter des changements encore plus positifs dans ce monde. Bien que cette année n’ait pas été sans défis, nous avons vu des femmes exceptionnelles se lever et continuer à être les pionnières du changement.»

Pour soumettre une nomination, rendez-vous ici.

