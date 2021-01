Ravy Por

Directrice exécutive de l’intelligence artificielle et des technologies émergentes chez KPMG et fondatrice de Héros de chez nous, un organisme sans but lucratif œuvrant à la démocratisation de l’éducation technologique

Quel est le meilleur conseil de carrière que vous ayez reçu de la part d’un mentor? «Concentre-toi et fais bien ton travail, et le reste viendra de lui-même. Il y a un proverbe cambodgien qui me rappelle l’éthique de travail de mes parents: “Si on cueille une mangue trop tôt, elle sera aigre.” Cela signifie que si on commence à jongler avec trop d’objectifs ou qu’on veut tout avoir en même temps, cela pourrait nous empêcher de performer à la hauteur de nos attentes.»

Comment trouver le mentor idéal? «N’importe qui peut devenir notre mentor. Les gens de notre entourage pourraient nous surprendre: nos collègues, nos professeurs, les membres de notre famille, nos voisins, notre barista, et bien plus. Ces personnes ont toutes une chose en commun: elles peuvent nous inspirer à devenir la meilleure version de nous-même, surtout si elles ont une façon de penser différente de la nôtre.»

Photo: @davidkidd_portfolio, artiste maquilleur et coiffeur: @khamza15