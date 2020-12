APPRENDRE À ACCEPTER LES COMMENTAIRES POSITIFS PEUT ÊTRE BÉNÉFIQUE.

Lorsque notre patron fait l’éloge de nos réussites, on a souvent tendance à en minimiser l’importance. Suzanne Imes et Pauline Rose Clance, pionnières de la recherche sur le syndrome de l’imposteur vers la fin des années 1970, suggèrent de prendre en note les témoignages d’appréciation qu’on reçoit – et toutes les fois où on hésite à les accepter. Après avoir pris conscience de ce comportement, on s’efforce d’écouter un compliment et de l’accepter. Trouver un mentor qui nous aidera à mettre nos forces en valeur peut aussi se révéler une aide précieuse.