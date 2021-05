Lancôme lance son programme philanthropique, Écrire son Avenir, en association avec la Fondation canadienne des femmes pour aider les femmes à atteindre la stabilité économique. Par des programmes de formations et d’entrepreneuriat offerts à des travailleuses autonomes, la formation publique de Lancôme vise à donner les clés aux femmes qui souhaitent développer leurs idées en projet d’entreprise. Lancée le 19 avril 2021, Écrire son Avenir, leur permet entre autres de trouver un mentor, d’accéder à des prêts, d’écrire un plan d’affaires et de construire un réseau de contacts.

Plus de 1.5 million de femmes au Canada, dont 21% des femmes et des filles des minorités visibles, vivent dans l’instabilité économique. Cette réalité s’exacerbe alors que la participation des femmes au marché du travail a chuté à son plus bas niveau en plus de 30 ans.

Durant la durée du partenariat Lancôme versera 2% des ventes accumulées sur ces 3 produits phares: ’l’Eau de parfum La Vie Est Belle, le Sérum Advanced Génifique (concentré activateur de jeunesse) et le Fond de teint Teint Idole Ultra Wear, à la Fondation canadienne des femmes.

