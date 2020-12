ELLE Québec : Vous avez complété une maîtrise en design industriel à l’École de design Strate, à Sèvres, en France, et vous possédez plus de 14 ans d’expérience en design automobile. Où puisez-vous votre inspiration au quotidien?

Magalie Debellis : Le design automobile peut être inspiré par l’architecture, la mode, la culture… La raison principale pour laquelle j’ai étudié en design industriel – et ce qui m’intéresse par-dessus tout à ce jour – est le challenge que représente l’idée de balancer à la perfection la forme et la fonction d’un véhicule. Un peu comme un directeur artistique ou créatif sur un shooting de mode, je crée, avec une équipe, des moodboards très complets en début de projet afin de fabriquer des voitures à la fois belles et fonctionnelles.

EQ : La peinture [NDLR : Magalie Debellis est une artiste peintre spécialisée en art moderne redoutable] vous aide-t-elle à créer au niveau du design automobile, ou vice-versa?

MD : Oui, tout à fait. La peinture et la sculpture (je suis aussi sculptrice!) nourrissent beaucoup mon travail. En fait, ces deux facettes de mes intérêts se nourrissent l’une l’autre. Ça me permet d’avoir un chemin de pensée plus artistiques, de réfléchir à des formes plus abstraites. Je me sens plus créatrice, plus innovante. Ça me permet aussi d’aller à l’essence même des choses dans mon travail de design industriel et de visuel un produit avant même qu’il apparaisse devant moi.

EQ : Comment décririez-vous le style du design Cadillac?

MD : Le style Cadillac est très audacieux, fort et pur. Toujours basé sur des innovations révolutionnaires. Les formes sont sensuelles et la technologie, à la fine pointe. L’aspect graphique des voitures est très expressif et harmonieusement combiné à des surfaces plus voluptueuses que dans le passé. Les voitures sont sans aucun doute plus modernes et luxueuses qu’elles ne l’ont jamais été.

EQ : Et qu’en est-il des modèles électriques?

MD : La venue électrique a eu un gros impact sur le design automobile. Je trouve ça extrêmement intéressant! Le style du tout nouveau SUV Lyriq [NDLR : le deuxième véhicule électrique signé GM vendu en Amérique du Nord, après la Bolt, de Chevrolet], sur lequel j’ai travaillé, est entièrement nouveau pour Cadillac. On a voulu redéfinir le luxe à l’américaine, offrir une expérience plus humaine et intime, qui inspire les désirs, les voyages.

EQ : Est-il juste de dire que le futur de Cadillac sera entièrement électrique?

MD : Oui, tout à fait! Cadillac est une marque pionnière et innovante en la matière. D’ici une dizaine d’années, la marque va complètement se transformer et devenir entièrement électrique.

EQ : Parlez-nous un peu de la Lyriq, justement.

MD : Il s’agit d’une voiture au design très pur, contemporain, raffiné. On a «caché» plusieurs chouettes surprises dans ses fonctionnalités que les conducteurs découvriront avec plaisir; des surprises qui rendent l’expérience de conduite plus sécuritaire et aussi plus intéressante. Le choix des matériaux, l’emblème, les surfaces rondes mais tendues… Rien n’a été laissé au hasard. Aussi, fait intéressant à noter, son nom fait référence à la place privilégiée qu’occupe Cadillac dans la culture populaire : dans les films, les séries télé, mais aussi la musique, les paroles de chansons. À mon humble avis, cette voiture est une réussite sur toute la ligne. À ce stade, j’ai juste vraiment hâte que les gens puissent voir la Lyriq en vrai et, surtout, la conduire. Les gens se rendront vite compte d’eux-mêmes qu’il s’agit d’un objet de distinction!

