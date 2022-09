Quand on pense à une politicienne passionnée, à une habile vulgarisatrice agréable à côtoyer, mais aussi à une jeune femme capable d’avoir du fun et une vie sociale active, on pense presque toutes immédiatement à Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil. Mais qu’est-ce qui fait que nos pensées vont toutes en ce sens? Est-ce parce qu’encore trop peu de femmes en politique se permettent de mettre sainement de l’avant leur vie personnelle sur les réseaux sociaux? Très probablement.

Malgré son horaire ultrachargé (ceci est un euphémisme), Catherine a pris le temps de venir nous parler de son besoin d’avoir une vie personnelle bien remplie, de sa vision des réseaux sociaux – qu’elle gère elle-même – et de sa capacité à ne pas accorder d’importance aux commentaires désobligeants qu’elle peut parfois recevoir via les différentes plateformes.

On a évidemment parlé de politique – entre autres des enjeux qui lui tiennent particulièrement à cœur –, mais aussi de santé physique et mentale, et de l’importance de connaître et de respecter ses limites. On a même appris ce que fait Catherine lorsqu’elle souhaite se détendre, loin de la politique et des réseaux sociaux.

Un épisode aussi rafraichissant que déculpabilisant et éclairant!

