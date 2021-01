RÉFLÉCHIR ET PLANIFIER.

Le vendredi, Virginie prend un moment pour réfléchir à la semaine qui se termine et pour évaluer la semaine à venir. «Cela me permet de planifier le déroulement des opérations personnelles et professionnelles, et d’être plus flexible en cas d’imprévus, car j’ai déjà établi mes priorités», révèle-t-elle, en notant que cette stratégie lui permet aussi de déléguer des tâches de manière plus efficace.