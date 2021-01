2. S’INSPIRER D’ÉLÉMENTS INHABITUELS.

«J’aime écouter des balados portant sur le marketing et l’entrepreneuriat, car plusieurs des stratégies pour réussir dans ces domaines peuvent s’appliquer à la science et à la recherche, mais la plupart des scientifiques ne pensent pas de cette façon», dit Meghan Azad, détentrice d’un doctorat et professeure agrégée en pédiatrie et en santé des enfants à l’Université du Manitoba. Comprendre différentes sphères de savoir est un thème dans sa carrière. Elle a une formation en sciences de base (génétique et biochimie) et en recherche clinique (pédiatrie et épidémiologie), et elle agit à titre de «traductrice» pour ses collègues.