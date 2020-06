Texte d’introduction par Simon Trépanier, témoignages recueillis par Syntyche Ouedraogo

Dans ce territoire dont le nom signifie « pays des hommes intègres », la musique s’est arrêtée, emportant avec elle l’allégresse des jours meilleurs. La peur s’installe et pétrifie tout le monde. Le premier danger ce sont les conflits, partout dans ces régions du Nord et de l’Est, où les groupes armés ont dévasté des villages et fait fuir plus de 840 000 personnes au cours de la dernière année, principalement des femmes. Le second, plus récent, est la montée du coronavirus, qui a atteint 782 personnes et fait 51 morts.

Pour la majorité des femmes déplacées, les partenaires de danse ont disparu. Beaucoup des hommes en âge de travailler ont été tués par des groupes armés, ont disparu, ou sont partis en quête d’un avenir meilleur dans une autre région du Burkina Faso, ou même à l’étranger. En mars 2020, les femmes représentaient 84% des populations déplacées (les enfants sont inclus dans ce chiffre).

Elles se retrouvent dans des conditions extrêmement précaires à lutter pour leur survie et celle de leur entourage. Plusieurs portent les cicatrices d’un acte de violence ou d’un viol.

« Les besoins prioritaires des femmes sont l’accès à l’eau et la sécurité, ainsi que de quoi manger et s’abriter pour elles et leurs familles, explique Céline Füri, coordonnatrice humanitaire d’Oxfam-Québec. La saturation des systèmes de santé et d’éducation les prive de services pourtant essentiels. »

Nous sommes allés à la rencontre de ces femmes à Kaya dans le nord du pays, où plusieurs dizaines de milliers de personnes déplacées sont rassemblées et attendent que la musique reprenne place dans leur vie. À défaut de chanter, il leur reste la voix. Pour raconter.

Nous accompagnons leur récit avec les illustrations de l’artiste Sophie Le Hire, qui habite au Sénégal.

MARIAM

Je m’appelle Mariam, j’ai 25 ans, je viens de la région Centre-Nord au Burkina, près de Dablo. Mon rêve c’était d’avoir le bac. Je suis devenue mère au lycée mais je me suis accrochée et je suis allée jusqu’en seconde. Malheureusement en avril ils ont fermé l’école à cause de l’insécurité et il n’y a plus jamais eu cours.

Je voulais être soit institutrice pour éduquer les enfants et leurs transmettre des connaissances, soit être médecin pour sauver des vies. Tout ceci est tombé à l’eau.

Quand les attaques de groupes armés sont devenues de plus en plus fréquente, j’ai préféré fuir. Je ne voulais pas être une victime de plus.

Je suis arrivée ici, près de Kaya, et la vie n’est pas facile. Nous n’avons pas assez à manger, je dois rationner le repas du midi si je veux qu’il reste quelque chose à manger le soir. Il n’y a pas de bois de chauffe et j’ai peur en tant que femme quand je dois aller en chercher dans la brousse. Pour survivre, j’essaie de faire la lessive en ville chez des familles, ou de piler le mil ou le sorgho pour 500 CFA (soit 1,14 $CA). A l’heure où je vous parle, nous avons besoin de tout : d’eau, de nourriture, d’abris.

Avec la peur de la pandémie, notre vie a changé : on a fermé les marchés, et toutes les places où l’on peut trouver du travail. Notre quotidien n’est plus le même à cause des gestes barrières. Nous ne pouvons plus circuler au hasard. Pour protéger ma famille, on se lave régulièrement les mains avant toute activité : cuisiner, manger, aller aux toilettes.

Tout est plus difficile, surtout l’accès à l’eau. Pour ne pas croiser beaucoup de monde, il faut aller à l’aube à la fontaine. Quand nous sommes trop à attendre, on laisse les bidons sur place et on retourne à la maison. On réessaie un peu plus tard.

Nous avons urgemment besoin d’eau et de plats, de bouilloires et de savons.

Nous nous sentons entre deux feux : derrière ce sont les fusillades, devant c’est la maladie. On va faire comment ? Si cette maladie finit, ce sera la joie.