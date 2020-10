Rester à l’écoute

Selon les survivantes et les survivants, ce dont on ne parle pas assez, c’est du fait que, même lorsqu’une personne obtient de l’aide et parvient à s’éloigner du précipice, le chemin à parcourir ensuite risque malgré tout d’être parsemé d’embûches.

«Les pensées suicidaires, pour moi, font tout simplement partie de la vie, précise M., 42 ans. On parle beaucoup de l’idéation suicidaire comme d’un état de crise, mais elle peut aussi faire partie des symptômes d’une dépression fonctionnelle chronique, comme dans mon cas; je dois en arriver à accepter que ces pensées ne disparaîtront sans doute jamais. Elles se gèrent, et j’ai cessé de les voir comme un échec; elles sont plutôt un signal d’alarme qui m’indique qu’il me faut prendre soin de moi. Avec le temps, je sais davantage reconnaître ce qui les déclenche et adopter des habitudes qui me protègent. Je sais que ça peut faire peur, mais c’est intéressant de comprendre que ces pensées peuvent revenir, mais qu’elles ne me tueront pas. Je vais apprendre à vivre avec, et à être heureuse… une bonne partie du temps.»