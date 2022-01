Je ne sais pas combien de temps j’ai mis à regarder mes pieds sous la douche. Un filet d’eau coule le long de mes tibias et entre mes orteils. L’idée de quitter le jet chaud me remplit d’effroi. Il me semble que j’en ai assez fait aujourd’hui: j’ai fait une brassée de lavage, couru 10 km, répondu à mes courriels d’hier soir, cuisiné un risotto pour le souper… et il n’est même pas encore 7 h du matin.

Depuis six semaines, je règle mon réveille-matin à 5 h tapant pour tenter d’être plus énergique au quotidien. Je suis depuis longtemps une personne matinale, et je considère la grasse matinée comme une perte de temps, mais il est rare que je me lève avant l’aube. Après 18 mois de travail à la maison, cependant, j’ai constaté que je manquais de pep. Les réunions Zoom et les notifications Slack ont eu raison de mon énergie, et elles me laissent peu de moments pour faire de l’exercice ou pour partager un apéro avec des amis. Entre mes quatre murs – je n’ai plus à me rendre au bureau tous les jours –, j’ai plus de temps que jamais. Et pourtant, j’en ai très peu à consacrer à moi-même.

Pour trouver une solution, j’ai fait ce que tout bon millénarial fait en cas de doute: je me suis tournée vers les médias sociaux. C’est là que j’ai découvert le mot-clic #morningroutine (ou #routinematinale), et tous les trucs qui l’accompagnent. Impossible de rester au lit plus longtemps! Ce mot-clic a été recherché plus de 4,2 milliards de fois sur TikTok, et la vidéo 6AM Morning Routine, de la vloggeuse Lauren Snyder – qui la montre en train de tenir son journal, de faire de l’exercice, de prendre soin de sa peau et de préparer son déjeuner au petit matin –, a été vue plus de 3,4 millions de fois sur YouTube.

Évidemment, se lever aux premières lueurs du jour pour être plus productif n’est pas un phénomène nouveau, et n’a pas été inventé par les millénariaux ou les zoomers. Pendant des millénaires, les agriculteurs, les ouvriers et les communautés religieuses se sont réveillés avec le soleil. Mais récemment, ces premières heures de la journée sont devenues à la mode dans le monde du bien-être, et sont considérées comme la clé de la productivité et de la réalisation de soi.

L’expert en leadership Robin Sharma, auteur du livre à succès The 5 AM Club (336 pages vantant les mérites d’un lever précoce), est la figure de proue de ce mouvement. Pour en retirer le plus grand bien-être et accéder à son plein potentiel, les lecteurs ont pour consigne de commencer leur journée à 5 h du matin par de l’exercice, et un moment pour la réflexion et la croissance personnelle, chaque séance devant durer 20 minutes. «La façon dont vous entreprenez votre journée a un impact considérable sur sa qualité, dit-il. Bon nombre des plus grands gestionnaires créatifs et des plus grands sages du monde ont une chose en commun: ce sont des lève-tôt.» Il donne l’exemple de Michelle Obama et du PDG d’Apple, Tim Cook.