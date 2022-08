Misogynie médicale: quand nos douleurs ne sont pas prises au sérieux

Endurer la souffrance

Le concept d’«hystérie», par exemple, a traversé les âges, et on en ressent encore les contrecoups dans les diagnostics que reçoivent les femmes aujourd’hui. Bien que le diagnostic d’hystérie lui-même ait disparu, il se cache encore derrière d’autres termes utilisés pour diminuer – ou ignorer – les douleurs féminines. Entre autres, le mot «hormonal», qu’on utilise pour expliquer une tonne de symptômes sans investiguer davantage. Cet amalgame de longue date entre l’état émotionnel et psychologique des femmes et leur santé physique fait en sorte que les malaises qu’elles éprouvent ne sont souvent pas pris au sérieux. Une étude publiée dans The Journal of Pain en mars dernier a révélé que, lorsqu’on montrait à des observateurs des images d’hommes et de femmes en souffrance, ils estimaient que la douleur des femmes était moins intense et étaient portés à leur recommander une psychothérapie plutôt que des médicaments.

Il peut être difficile d’analyser l’origine de ces préjugés, mais le problème vient en partie du fait que, jusqu’au 19e siècle, les femmes n’étaient pas admises dans les facultés de médecine de nombreux pays, ce qui avait un effet direct sur ce qui était considéré comme «digne» de recherche. Aujourd’hui, pour la première fois de l’histoire, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être admises en médecine aux États-Unis (au Québec, en 2018, on comptait 63 % de femmes et 37 % d’hommes inscrits en médecine), mais il reste à voir dans quelle mesure la diversité dans les rangs des futurs médecins peut changer les pratiques sexistes systémiques. Elinor Cleghorn raconte qu’elle a subi une grave déchirure pendant son accouchement et que sa médecin lui a fait ce qu’on appelle communément «le point du mari». Elle lui a dit: «Ne t’inquiète pas, je t’ai remis ça bien serré!» L’autrice et historienne se rappelle qu’à l’époque, elle n’avait pas tellement prêté attention à ces mots, mais que, plus tard, en y réfléchissant, elle est restée bouche bée devant ce sexisme manifeste. Non seulement ce point de suture supplémentaire est souvent fait à l’insu de la patiente, mais il peut également entraîner des complications, comme des infections ou des rapports sexuels douloureux.

Le manque de prise en compte de la douleur des femmes signifie qu’elles doivent lutter pour obtenir un diagnostic, tout en endurant leur souffrance. «Elles doivent devenir leur propre défenderesse, être ultra-informées et insister pour obtenir des soins, dit Katelyn Luciani, directrice générale de l’organisme de bienfaisance The Endometriosis Network Canada. C’est la seule façon pour elles d’avoir l’aide dont elles ont besoin.» Ce réseau canadien s’efforce d’apporter un soutien aux personnes atteintes d’endométriose, et de combattre les mythes répandus et la désinformation entourant cette maladie – notamment le traitement suggéré… qui est la grossesse! On parle d’endométriose lorsque des tissus semblables à la muqueuse de l’utérus (l’endomètre) s’implantent ailleurs dans l’organisme, provoquant des lésions, des kystes et des excroissances souvent accompagnés de douleurs débilitantes. Bien que les changements hormonaux liés à la gestation puissent stabiliser les symptômes, la grossesse n’est pas une solution éprouvée à long terme. Et on doit se rappeler que certaines femmes ne peuvent pas – ou ne veulent pas – avoir d’enfants.