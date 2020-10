Avec 30 invités inspirants et 33 ateliers 100% virtuels le Sommet Expo Yoga & Bien-être offre 21 jours pour parvenir à retrouver des moments de ressourcements, de lâcher-prise et du temps de qualité.

À travers les nombreux ateliers, les moments d’échange, les séances de journaling et les instants de ressourcements, vous explorerez notamment la stimulation du système nerveux, le slow living et la méthode de respiration Essence Flow. De plus, vous serez guidés par des invitées telles qu’Annie Langlois (Fondatrice de Mon Yoga Virtuel et de la méthode de respiration Essence Flow), Abeille Gélinas (DJ et animatrice québécoise), Jessy May Wolfe (créatrice de la méthode HeartRise), Shiva Rea (invitée internationale), Selena Isle (professeure de yoga et méditation et DJ), Madeleine Arcand et Maxime Morin (cofondatrices Rose Buddha) et plusieurs autres.