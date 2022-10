Outre la sensibilisation, la Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ) soutient les personnes touchées par la maladie et leurs proches depuis plus de 28 ans à travers ses services de soutien gratuits, tels que son programme d’aide financière, sa clinique virtuelle, son programme de kinésio-oncologie Ma Santé ActiveMC, et son Club stade 4.

Les 61 millions $ cumulés par la FCSQ depuis ses débuts bénéficient également aux avancées médicales et scientifiques, conformément aux investissements faits en innovation et en recherche de pointe.

Bref, tout n’est pas rose, certes, mais la Fondation s’assure d’être un allié bienveillant et accueillant pour quiconque est touché de près ou de loin par la maladie. Et chaque don les rapproche de leur mission première: un futur sans cancer du sein. Alors, donnez généreusement ou organisez une collecte de fonds afin de soutenir la cause: tous les moyens sont bons!