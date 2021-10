Plus de 20 % des Canadiens souffriront d’un problème de santé mentale.

Vrai. Avant la pandémie de COVID-19, Statistique Canada estimait qu’environ 1 Canadien sur 5 était touché par un problème de santé mentale chaque année. La crise a toutefois exacerbé le problème : ce serait maintenant 1 Canadien sur 3 qui en sera atteint au cours de sa vie. Et personne n’est à l’abri, rappelle la directrice de la Fondation Douglas, Laura Fish. « Si on n’a pas été soi-même atteint d’un trouble de santé mentale, on connaît tous des personnes qui en ont souffert, qu’on ait été témoin du suicide d’un ami ou de la dépression d’un collègue, par exemple. »

La dépression cause davantage d’incapacités que le cancer dans le monde.

Vrai. Selon des données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la dépression arrive en tête des principales causes d’incapacité et de morbidité dans le monde. L’organisme évaluait d’ailleurs que plus de 300 millions de personnes vivaient avec ce problème de santé mentale en 2015, soit une hausse de plus de 18 % en une décennie. Plus près de chez nous, les problèmes de santé mentale seraient la cause principale d’invalidité à court et à long terme au Canada.

Au Canada, le quart des adultes avait reçu un diagnostic de troubles mentaux au printemps 2021.

Vrai. Statistique Canada a révélé dans un récent rapport qu’en date du printemps 2021, 1 Canadien de 18 ans et plus sur 4 avait fait l’objet d’un dépistage positif pour des symptômes de dépression, d’anxiété ou de troubles de stress post-traumatiques.