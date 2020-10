C’est plutôt normal! Être anxieux lorsqu’on fait face à une crise, à de l’inconnu, est profondément humain. Mais l’angoisse est souvent sournoise, difficile à cerner, et elle peut apparaître sous une panoplie de formes. On pense souvent aux tremblements, à l’insomnie, à la difficulté à respirer. Mais elle ne se manifeste pas toujours aussi clairement. On fait le point sur cinq symptômes de l’anxiété méconnus, qui, une fois définis et compris, sont plus faciles à dompter. Et, toujours, en cas de doute: on consulte notre médecin!

Les palpitations cardiaques

En panique ou en profonde angoisse, les glandes surrénales sécrètent des substances qui augmentent le rythme cardiaque. Plutôt normal avant d’entrer sur scène ou quelques minutes avant une entrevue importante, mais un peu moins lorsqu’on tente de se détendre devant la télé! Si on sent notre cœur battre plus fort ou plus vite, on peut tenter quelques exercices de respiration pour se calmer – et les intégrer à notre routine, s’ils nous font du bien. Si le problème est récurrent, on tente d’éviter l’alcool, le café et le thé, qui sont des excitants.