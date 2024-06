LES ÉTAPES USUELLES

D’après la Dre Christine Grou, les étapes d’un deuil parasocial sont sensiblement les mêmes que celles que nous traversons quand nous sommes en deuil d’une personne qui nous est proche. «C’est certain qu’il sera beaucoup plus facile de s’en remettre que lorsqu’on perd un parent, un conjoint ou, pire encore, un enfant. Dans ces tristes cas, c’est notre vie entière qui sera changée pour toujours. Autrement, sauf pour l’effet d’entraînement — ou la tendance des humains à “faire comme tout le monde” — causé par la collectivité derrière un deuil parasocial, les étapes à traverser sont, somme toute, très similaires à celles d’un deuil personnel.»

Depuis la parution du livre Les derniers instants de la vie, en 1969, un grand nombre de spécialistes en santé mentale ont revu et enrichi les étapes du deuil citées par la psychiatre Elisabeth Kübler-Ross dans cet important ouvrage. «Durant les années 1960, l’autrice a observé 5 étapes chez plus ou moins 500 patients en fin de vie: le déni, la colère, la dépression, l’acceptation et la sérénité», résume Johanne de Montigny, psychologue et consultante pour le site de ressources et d’accompagnement infodeuil.ca. «Ces mêmes étapes ont par la suite été reprises, redéfinies et appliquées, à quelques nuances près, aux personnes en deuil. C’est donc à cette grande femme qu’on doit la description des phases et des états fluctuants que peuvent traverser ces gens.» Depuis, la recherche et l’observation clinique ont permis aux experts sur le sujet de nuancer la lecture des phases du deuil, mais il en demeure trois spécifiques auxquelles la majorité des gens s’identifient dans cette épreuve: «la sidération — ou l’incrédulité —, la déstabilisation — ou la quête de sens — et la reconstruction — ou la transformation de soi», précise-t-elle.