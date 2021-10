Peau sensible

Ce sont souvent les chirurgiens qui recommandent des experts du tatouage des mamelons à leurs patientes. Certains hôpitaux offrent même le service sur place, mais ils obtiennent des résultats variables. Comme les tissus sur lesquels on tatoue sont particuliers – ce sont souvent des assemblages de peau, des tissus cicatriciels et sensibles –, il est plus qu’important de choisir des spécialistes qui ont suivi une formation et qui possèdent de nombreuses années d’expérience dans le domaine. «Les femmes doivent avoir accès à toutes les informations sur cette pratique afin qu’elles puissent faire un choix éclairé et guérir comme il le faut, dit Karina Osorio, spécialiste en micropigmentation paramédicale. La peau des seins reconstruits n’est pas aussi résistante que la peau naturelle. Elle est souvent inégale et couverte de cicatrices, d’où l’importance de choisir son spécialiste en tatouage avec soin. On ne tatoue pas la peau de la même façon ni à la même profondeur que pour un tatouage ordinaire.»L’infirmière de métier avoue s’inquiéter des formations qui sont maintenant données rapidement, le temps d’un week-end, à des esthéticiennes qui ont envie de se lancer dans ce genre de procédure, un peu comme elles le feraient pour un maquillage permanent. «À cette étape de leur guérison, les survivantes sont vulnérables sur les plans physique et émotionnel. Elles ont hâte d’en finir avec la reconstruction.

Elles risquent donc de choisir un spécialiste au plus vite. Mais elles doivent faire leurs recherches, parce que cette pratique n’est pas encore réglementée au Canada. Et la prise de médicaments, la chimiothérapie et les opérations ont un impact sur la peau et sur les risques d’infection. On ne choisit pas son tatoueur sur le fly. Je ne le répéterai jamais assez», dit-elle. Elle ajoute que les patientes ont déjà été extrêmement médicalisées, qu’elles risquent d’être traumatisées par tout ce qu’elles ont vécu, et que c’est une question éthique de la part des professionnels d’offrir un service haut de gamme, basé sur le bien-être des clientes. «Surtout que c’est une procédure très intime, en plus d’être souvent un moment très émotif pour elles», rappelle Karina, qui dit encadrer psychologiquement ses clientes afin qu’elles aient des attentes réalistes quant au résultat final. La professionnelle atténue également la couleur des cicatrices grâce au tatouage, «mais elles sont encore visibles, malgré tout».