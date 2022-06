L’Afghanistan dans la tourmente

Des milliers d’Afghanes ont réussi à fuir le pays après la prise de l’Afghanistan par les talibans, mais des millions d’autres y vivent toujours. Lors de leur prise de pouvoir, le 15 août 2021, les talibans ont voulu afficher au monde un visage moderne en tentant de s’écarter de l’image de leur règne brutal (de 1996 à 2001) et en promettant de respecter les droits des femmes. Mais, sur le terrain, la situation est tout autre.

La plupart des femmes ne sont pas autorisées à reprendre le travail. Des femmes juges, des avocates, des policières et des soldates se cachent pour sauver leur vie. À l’échelle gouvernementale, les talibans ont remplacé le ministère des Affaires féminines par celui pour la Promotion de la vertu et la Répression du vice – soit, essentiellement, leur police religieuse rigoriste.

La prise du pouvoir par les talibans a entraîné des conséquences encore plus graves. Une grande portion de l’aide internationale qui maintenait à flot l’Afghanistan a été coupée, au moment où le pays a dû affronter l’une des pires sécheresses de son histoire l’automne dernier. Si la communauté internationale refuse de reconnaître le régime taliban, c’est la population afghane qui en souffrira le plus. Le pays s’enfonce dans l’une des pires crises humanitaires qui existe dans le monde, selon l’Organisation des Nations unies (ONU). Plus de la moitié de la population n’a pas assez de nourriture pour manger chaque jour; près de neuf millions de personnes sont menacées de famine. Les effets de la crise alimentaire sont particulièrement dramatiques pour les enfants en croissance et les femmes enceintes ou qui allaitent. Poussées par le désespoir, des familles ont même vendu leurs filles afin de survivre; la plupart de ces jeunes filles sont destinées au mariage précoce.

Le rude hiver afghan a aggravé la crise humanitaire, sans parler de la pandémie et de la violence commise par d’autres groupes terroristes, comme l’État islamique. «Les talibans perdent du terrain, et il est possible qu’on voie les gens prendre les armes, non pas parce qu’ils ont une idéologie, mais parce qu’ils ont faim», croit Pashtana Durrani.

