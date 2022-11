La mobilisation contre l’oppression

Les manifestations, qui ont commencé à se produire en réponse aux restrictions faites aux femmes, ont évolué en un mouvement pour renverser le gouvernement. Armées de leur seul courage, les personnes qui manifestent font face à une violente répression des policiers, qui utilisent un arsenal de bâtons, de canons à eau, de gaz lacrymogènes, de balles en caoutchouc et même de balles réelles. Plus de 250 manifestants ont été tués en six semaines selon l’organisation de défense des droits de la personne Iran Human Rights.

Dans plusieurs cas, le régime a tenté de camoufler des meurtres en morts naturelles ou en suicides, en exerçant des pressions et des menaces auprès des familles des victimes. Selon les autorités, Mahsa Amini souffrait de problèmes cardiaques – ce qui a été démenti par la famille. Le suicide aurait également été évoqué pour expliquer la mort des jeunes manifestantes Sarina Esmailzadeh, 16 ans, qui a été tuée à coups de bâtons, et Nika Shakarami, 17 ans, qui était pourchassée par des forces de sécurité avant de disparaître et d’être identifiée à la morgue 10 jours plus tard.

Et le bilan des victimes pourrait encore s’alourdir fortement, en sachant la violence que le régime est prêt à utiliser pour se maintenir au pouvoir. La République islamiste a ainsi réprimé dans le sang les manifestations de 2019 organisées contre l’augmentation du prix du carburant dans un contexte de crise économique. Environ 1500 personnes ont été tuées en moins de deux semaines, selon une enquête de l’agence Reuters, alors que le pays était plus ou moins isolé du reste du monde à cause de la multiplication des coupures arbitraires d’Internet.

Encore aujourd’hui, le régime iranien maintient la ligne dure, en refusant tout examen de conscience et en rejetant la faute sur l’Occident, qu’elle accuse d’être à l’origine du soulèvement populaire. Mais malgré les risques qu’elles courent, les Iraniennes ne semblent pas prêtes à plier l’échine devant Goliath. Et si le port du voile est devenu un symbole de leur oppression, c’est bien parce que leur droit de choisir ce qu’elles portent, ce qu’elles disent, ce qu’elles font a été bafoué.