La face cachée de l’alopécie

En mars dernier, en Indiana, aux États-Unis, une jeune fille de 12 ans s’est suicidée après avoir été victime d’intimidation liée à la perte de ses cheveux. «C’est très déchirant et perturbant. Ça a ravivé en moi de vieux souvenirs associés à l’époque où j’ai reçu mon premier diagnostic d’alopécie», confie Anthony Gilding, directeur de la recherche scientifique de la Fondation canadienne d’alopecia areata (CANAAF), un organisme pancanadien qui vise à soutenir les personnes vivant avec cette maladie, ainsi que leur famille et leurs proches. Une étude qu’il a menée conjointement avec des dermatologues à Toronto met en lumière les obligations financière et mentale reliées à cet état. L’alopécie par aires, aussi appelée «pelade», affecte environ 2 % de la population mondiale et se caractérise par la perte complète ou partielle des poils. «Les taux d’anxiété et de dépression sont particulièrement élevés chez les patients aux prises avec ce type d’alopécie», révèle Anthony Gilding, qui a lui-même commencé à perdre ses cheveux à l’âge de sept ans. «On perd beaucoup plus que ses cheveux; on perd son estime de soi et sa confiance.»

Chauve, noire et belle

Joy Blenman, la créatrice du blogue Joyful Beauty, en sait quelque chose. Son expérience avec l’alopécie par aires a commencé lorsqu’elle n’avait qu’un an, avant de se transformer en alopecia totalis, qui se caractérise par une perte totale des cheveux du cuir chevelu, puis en alopecia universalis, la forme la plus grave de l’alopécie par aires, qui, en plus du crâne, touche le reste du visage et le corps.

«Comme je n’avais que 13 mois quand ça a commencé, je ne me souviens pas vraiment de la vie avant mon diagnostic, mais je me rappelle avoir ressenti beaucoup de douleur et de tristesse lorsque j’ai commencé à perdre mes cils et mes sourcils à l’âge adulte», confie Joy Blenman, qui travaille aujourd’hui comme responsable marketing principal à Toronto. Son parcours scolaire a été marqué par l’intimidation et le manque flagrant d’éducation dans son entourage. «Il n’était pas rare que les gens fassent des blagues ou des commentaires sur mon apparence physique… que ce soit des enfants ou des parents!» Ce qui l’a aidée? Consulter une professionnelle de la santé. «Parler avec une thérapeute, également noire, qui ne souffrait pas d’alopécie, mais qui pouvait comprendre l’impact culturel de ce que je vivais, et ainsi m’apporter un soutien professionnel adéquat, a été libérateur pour moi.»

Joy Blenman a créé son blogue afin d’inspirer d’autres personnes qui, comme elle, ont toujours cherché à se reconnaître dans les médias, mais qui se butaient sans cesse à une représentation limitée de la femme noire, celle arborant de longues tresses ou une perruque. Elle y partage entre autres des astuces beauté pour les personnes atteintes d’alopécie et invite tout le monde à explorer sa propre beauté intérieure et extérieure. «En grandissant, je me suis sentie incroyablement isolée. Je sais ce que c’est que de ne pas se sentir à la hauteur à cause d’une perte de cheveux. Je veux encourager les gens et leur faire comprendre que les choses s’améliorent peu à peu», affirme la blogueuse.