Dans son livre The New Menopause, la Dre Mary Claire Haver avance que ce genre de situation s’explique en grande partie par une mauvaise compréhension des symptômes qui se manifestent pendant cette période. Une lacune qui trouve son origine dans les facultés de médecine — où l’obstétrique et d’autres spécialités gynécologiques sont souvent reléguées au second rang —, ainsi que dans la croyance très sexiste selon laquelle les femmes ont tendance à faire des jérémiades et à somatiser. La Dre Haver se rappelle que pendant ses études en médecine, dans les années 1990, des médecins chevronnés surnommaient certaines femmes les PP (pour «patientes pleurnichardes»). Les PP, c’était celles qui se plaignaient de prendre du poids, de mal dormir ou de souffrir d’un brouillard mental. «Ça me gêne de l’avouer, mais en toute honnêteté, je faisais partie des coupables. Je veux dire… J’essayais de faire preuve d’empathie, mais je n’avais aucune formation pour comprendre les effets de la ménopause et des carences en œstrogènes, en dehors des bouffées de chaleur et de l’ostéoporose. Les troubles cognitifs, les bouleversements gastro-intestinaux? Nada.»

Ce n’est là que la pointe de l’iceberg, quand on sait tout ce que peut engendrer la diminution du taux d’œstrogènes. Ces hormones liées au développement des fonctions sexuelles et reproductives ont également des effets sur le cœur, les fonctions cognitives, la santé des os et la régulation du taux de sucre dans le sang. C’est pourquoi son déclin peut entraîner des symptômes aussi divers que l’anxiété, les acouphènes, les odeurs corporelles, les vertiges, l’incontinence et l’arthrite, en plus des célèbres bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes.

Par conséquent, des générations entières de femmes ont dû endurer leur sort sans qu’on les prenne au sérieux, ou encore subir des traitements inadaptés. Une injustice contre laquelle luttent les docteures Iliana Lega et Michelle Jacobson, spécialistes de la ménopause au Women’s College Hospital, à Toronto. Après avoir été témoins de «failles» dans les soins prodigués à leurs patientes, qui n’étaient pas écoutées ou dont la ménopause n’était pas «traitée selon les protocoles de médecine factuelle», elles ont publié l’an dernier un article dans le Journal de l’Association médicale canadienne (JAMC). «Il y a de sérieuses lacunes dans les cursus d’études en médecine. Ça a créé une espèce de malaise chez les praticiens, qui ne savent pas comment traiter la ménopause avec assurance et en se basant sur des données probantes, explique la Dre Jacobson. On s’est donc dit que ce serait une bonne chose de publier un article dans une revue réputée comme le JAMC, histoire de faire passer le message.»