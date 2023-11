Antisémitisme contre capitalisme

C’est beaucoup plus évident chez les tradwives qui ne sont pas aussi médiatisées qu’Estee Williams, de loin la plus suivie avec près de 130 000 abonnés sur TikTok — un nombre qui a bondi depuis son entrevue dans le New York Post, en janvier 2023.

C’est le cas de l’Américaine Ashley Michelle, qui, sur ses différentes plateformes, dont @thetradwivesclub, appelle au rejet du féminisme et tient ouvertement des propos homophobes en affirmant que «le mariage sera toujours entre un homme et une femme, quoi que dise le gouvernement». Son mari, Benjamin Langlois, anime un balado chrétien, Reborn and Reformed, dans lequel il partage sa lecture de la Bible ainsi que ses convictions ultraconservatrices.

«Sur Internet, on observe que la montée de la tradwife suit celle des alpha males et d’autres figures masculines problématiques du même genre. C’est notamment dû au fait que les conjointes de ces leaders extrémistes finissent par avoir une présence en ligne», explique la professeure Mélanie Millette, spécialisée dans les usages politiques des réseaux sociaux.

L’antiféminisme des tradwives est évident. Quand Cynthia Loewen, par exemple, propose sur Instagram un livre comme The Anti-Mary Exposed: Rescuing the Culture from Toxic Femininity pour souligner la Journée internationale des droits des femmes, on est loin de faire dans la subtilité. L’ouvrage fait une analogie entre le féminisme et l’antéchrist, rebaptisé l’Anti-Mary, un esprit qui a «mené à la féminité toxique et a détruit la vie d’un nombre incalculable d’hommes, de femmes et d’enfants».

Ces femmes en veulent au féminisme, qu’elles accusent d’être à l’origine de leurs maux. Pour elles, ce mouvement les pousse vers une carrière stressante, alors qu’elles doivent déjà s’occuper de la maison et des enfants — un double travail que s’évertuent aussi à dénoncer nombre de féministes.

«La logique de la productivité jusqu’au burnout, elle vient du capitalisme, rappelle Mélanie Millette. Elle ne vient pas du tout des revendications féministes, qui font valoir que les femmes ont le droit de choisir la manière de mener leur vie et qu’on devrait aplanir les difficultés qui font qu’elles n’ont peu ou pas de possibilité de le faire.»

L’historienne et autrice Camille Robert avance par ailleurs que ce n’est pas un hasard si les tradwives émergent principalement des États-Unis, même si on observe le même phénomène en Grande-Bretagne et qu’il commence à se manifester au Canada anglais.

«Les États-Unis sont un pays où il y a moins de possibilités pour les femmes d’accéder à une éducation supérieure et d’avoir une carrière intéressante, un pays où il n’y a pas vraiment de congé de maternité ni de garderies abordables. Tout ça, ça limite les options pour les femmes», reconnaît-elle. Elles sont donc plus promptes à adopter ce mode de vie traditionnel, car elles ont l’impression de ne pas avoir d’autres choix.