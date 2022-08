L’empreinte de nos dons

D’année en année, la qualité des vêtements qui arrivent à Accra décline, la faute au prêt-à-porter rapide et bon marché. «Le problème est qu’il est moins coûteux d’expédier nos déchets à l’étranger que de payer pour les enfouir dans une décharge canadienne», dit Kate Bahen, directrice générale de Charity Intelligence Canada, une organisation qui s’est donné pour mission d’évaluer les œuvres caritatives afin de permettre une meilleure transparence dans le secteur de la bienfaisance. «Les pays en développement ne veulent pas de nos guenilles, mais les tentatives pour mettre fin à ces exportations se heurtent au pouvoir des entreprises spécialisées dans la revente de seconde main et leur puissant lobby international SMART (matériaux secondaires et textiles recyclés).»

Pour les vendeurs de Kantamanto, contraints d’acheter à l’aveugle les ballots de marchandises qui se retrouveront sur leurs étals, la baisse de qualité est une catastrophe. Chaque achat est une loterie qui leur permettra, ou pas, de boucler leurs fins de mois. «D’habitude, ces vendeurs ont l’expertise nécessaire pour restaurer les articles abîmés – ils peuvent les recoudre, les teindre, enlever les taches, etc. –, ce qui permet d’éviter que la plupart des marchandises ne soient jetées», souligne Liz Ricketts, cofondatrice et directrice de The Or Foundation, un OSBL américain basé à Accra qui milite pour une mode éthique et durable à tous les échelons de l’industrie. «Cependant, comme la qualité des vêtements a baissé, et que le prix des ballots et les dépenses ont augmenté avec la pandémie, les vendeurs n’ont plus assez d’argent pour investir dans les services de base, tels que les réparations, le nettoyage ou le repassage.» Ce cercle vicieux a un impact direct sur les ventes… et sur le nombre de vêtements jetés, qui augmentent considérablement!

Autrefois, ces invendus étaient principalement envoyés dans un site d’enfouissement pris en charge par le gouvernement local, mais il a pris feu en août 2019. Depuis, le tiers, voire les deux tiers des déchets sont récupérés par des collecteurs privés, qui les envoient vers d’autres sites. Le reste – soit le tiers, voire la moitié des vêtements – finit par être brûlé ou jeté dans des dépotoirs à ciel ouvert. Dans ces terrains vagues, les déchets s’accumulent par millions et créent des collines artificielles. «L’un des dépotoirs dans lequel on travaille comprend 60 % de vêtements, qui forment une pile de 15 mètres de haut, peut-être plus», dit Liz Ricketts. Bien qu’elle ne le visite pas tous les jours, la militante a fini par développer de l’asthme. «Ça en dit long sur les conséquences écologiques de ces terrains, qui polluent la terre, l’eau et l’air, sans parler de leurs effets sur les personnes vivant à proximité», déplore la cofondatrice de The Or Foundation, qui tente, avec son équipe, d’en quantifier les répercussions. De fait, l’empreinte de nos vêtements – tant humaine qu’écologique – continue de s’aggraver bien après qu’ils ont quitté notre garde-robe. Des matières populaires, comme le nylon, l’élasthanne et le polyester, mettent des décennies, voire des siècles à se décomposer, en libérant au passage quantité de méthane, un gaz à effet de serre qui contribue largement au réchauffement climatique.

Mais le problème ne s’arrête pas là: le dépotoir que Liz Ricketts a l’habitude de visiter est situé au bord d’une rivière. Lorsqu’il pleut, les guenilles sont entraînées vers le cours d’eau et irrémédiablement emportées vers la mer. Les plages d’Accra, recouvertes de vêtements, en sont la preuve, tout comme le reste du littoral ghanéen d’ailleurs. D’un bout à l’autre du pays, de nouvelles créatures marines, synthétiques et polluantes s’échouent lamentablement sur le sable fin.