Je n’achète de la fast fashion que parce que j’ai l’impression de n’avoir pas d’autre choix», me confie par Zoom Stevie Minacs, barista et artiste de 22 ans. Iel s’habille de manière vibrante, en superposant des pièces vintage et des basiques peu coûteux provenant de la boutique en ligne chinoise Shein, géante du prêt-à-porter rapide. Des tenues colorées et androgynes inondent le fil Instagram de Stevie, et, comme la plupart des personnes qui créent du contenu sur cette plateforme, iel répète rarement une tenue. «Mon style, mon corps et mon identité changent, et j’ai eu désespérément besoin de rafraîchir ma garde-robe sans avoir le budget pour le faire.»

Stevie Minacs est comme beaucoup d’autres jeunes qui sont inondés par le cycle toujours plus rapide des tendances mode éphémères sur les réseaux sociaux. C’est une force à laquelle il faut faire face, une force qu’encouragent les influenceurs qui appuient des marques par des publications commanditées, les célébrités qui se font rarement photographier dans la même tenue plus d’une fois et, surtout, les griffes qui alimentent la machine avec des collections et des nouveautés quotidiennes.

La mode rapide, généralement définie comme englobant les vêtements bon marché et tendance destinés à être portés à court terme, est à la base de la mondialisation depuis la fin des années 1990, époque où la fabrication des textiles a été facilitée grâce aux ateliers clandestins et à une main-d’œuvre bon marché dans les pays en voie de développement, de même qu’aux chaînes d’approvisionnement plus efficaces. Les mégamarques, comme H&M, Zara et Forever 21, ont réalisé d’immenses profits tout au long des années 2000 et 2010, ce qui n’a pas empêché les experts de prédire qu’elles perdraient de leur lustre à mesure que les côtés peu reluisants de l’industrie de la fast fashion seraient mis en lumière, notamment l’exploitation des travailleurs et le fort impact environnemental de ces entreprises. En 2019, Forever 21 a d’ailleurs déposé son bilan avant de vendre sa licence.