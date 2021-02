Bien plus qu’un concept

Pour approfondir mes connaissances, j’ai contacté Sirma Bilge, professeure de sociologie à l’Université de Montréal et spécialiste de l’intersectionnalité. Elle explique que ce concept «rompt avec l’idée d’une oppression et d’une sororité communes à toutes les femmes, car il tient compte des rapports inégaux de race, de classe, de genre, d’orientation sexuelle qui traversent et structurent la catégorie “femmes”». Le terme a été employé pour la première fois en 1989 par Kimberlé Williams Crenshaw, une universitaire noire américaine, juriste et théoricienne critique de la race. Sirma Bilge rappelle que le concept existait toutefois déjà bien avant et que les années 1960 et 1970 ont été des décennies charnières, au cours desquelles ce concept a été intégré au sein du mouvement féministe noir. C’est à cette époque qu’est né le Combahee River Collective, dont la Déclaration est, selon elle, une lecture essentielle qui définit ce mouvement comme «non seulement antiraciste et antipatriarcal, mais aussi anticapitaliste».

Mais l’intersectionnalité, ce n’est pas qu’un concept d’universitaires. Pour les personnes qui vivent au croisement de plusieurs oppressions, cette réalité est très concrète. La journaliste d’origine haïtienne Vanessa Destiné connaît bien le sujet. Elle a participé avec Dalila Awada au balado Pigments forts, qui traite des enjeux liés à la diversité. «Pour s’assurer d’atteindre l’objectif commun, qui est le renversement du patriarcat, dit Vanessa, il faut s’assurer de soutenir les femmes qui partent de très loin.»

Elle poursuit: «Pour moi, c’est impensable de délaisser la lutte antiraciste pour favoriser la lutte féministe. Les deux sont indissociables: je ne peux pas choisir entre elles quand je me lève. Je n’ai pas le choix d’incarner les deux.»

Elle évoque que le racisme n’est pas qu’une affaire d’hommes. En 2016, selon le Pew Research Center, 47 % des électrices blanches américaines ont voté pour Donald Trump, alors que ce dernier enchaînait les rhétoriques racistes comme on enchaîne les cigarettes en fin de soirée. «Tu peux vivre une oppression d’un côté et bénéficier d’un privilège de l’autre», ajoute-t-elle, rappelant que même en tant que femmes, certaines de ces électrices peuvent se permettre de fermer les yeux sur ses politiques anti-immigrants et anti-LGBTQ , car elles ne les mettent pas directement en danger.