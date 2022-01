En tant que femme médecine innue, Kathleen André consacre sa vie à soigner les gens, et ce, gratuitement. Les gens de sa communauté peuvent frapper à sa porte jour et nuit pour lui demander des conseils ou des soins. «Une femme médecine innue, c’est quelqu’un qui a acquis auprès des aînés le savoir de médecine de son peuple, dit-elle. Pour moi, cette femme est sacrée. C’est la gardienne d’un savoir millénaire.» Elle raconte que pendant des siècles, les connaissances médicales se sont transmises oralement de mères en filles. «À cause des pensionnats autochtones, on a été coupées de nos mères, qui n’ont pas pu nous transmettre leur savoir. Ce que j’ai appris de la médecine innue, je l’ai appris d’une aînée de la communauté.» Elle parcourt aujourd’hui les communautés dans le but d’en apprendre le plus possible: «La médecine innue, c’est une somme de connaissances infinie. Je ne peux pas dire que j’ai fini d’étudier. Toute ma vie, je serai en apprentissage.»