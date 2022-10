RETOUR VERS LE FUTUR

Le directeur de création associé à l’agence GTB Montréal, Jean-François Pilon, s’est fait un malin plaisir de développer visuellement cette campagne renversée et renversante. «J’ai longtemps eu le fantasme créatif de reprendre les grands classiques de l’âge d’or de la pub et de les revamper pour les faire renaître dans un contexte actuel», dit-il pour expliquer son concept.

Oubliez le cliché de la femme fatale derrière le volant ou de la mère de famille qui range une poussette et des sacs d’épicerie dans le coffre de la voiture. Ici, on vend plutôt un style de vie dans lequel les Y pourront reconnaître qui elles sont vraiment.

«Les femmes millénariales sont très axées sur la mode, le look, le style de vie. Je suis donc allé chercher des femmes qui leur ressemblent pour piquer leur curiosité. Le but, c’est de faire évoluer l’image de marque de Ford», précise le directeur de création. Et c’est la photographe Oumayma Ben Tanfous qui a eu l’heureux mandat de traduire ce concept en images. «C’est le fun que la marque et l’agence aient été aussi ouvertes à mes idées dit-elle. C’était hyper collaboratif, autant pour le choix des mannequins que pour le design du plateau. C’était le fun aussi de pouvoir mélanger son propre style à un format de publicité plus classique afin de créer un tout nouvel univers.»