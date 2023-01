Les vives réactions que suscite cette question sont-elles le signe d’une évolution? Nos acquis sur ce plan sont-ils solides? Et l’actuelle volonté d’affirmation individuelle peut-elle jouer contre la formation d’un projet social? Pour pousser plus loin ma réflexion, je me suis entretenue avec Mani Soleymanlou et Nicolas Ouellet.

Le comédien et dramaturge Mani Soleymanlou est né en Iran, et il a vécu en France et à Toronto avant de s’établir à Montréal. L’animateur Nicolas Ouellet est né au Sénégal et a été adopté par des parents québécois. Et moi, je suis née au Québec d’une mère canadienne et d’un père colombien. Chacun de nos parcours identitaires est unique, mais nous avons en commun d’avoir eu l’envie — ou le besoin — de les nommer.

Ce qu’il y a de beau avec l’identité, c’est qu’elle n’est jamais figée. C’est d’ailleurs un piège à éviter, selon Mani Soleymanlou. «Je m’identifie beaucoup au lieu où je vis. Ça change selon l’époque, la géographie. Tout est en mouvance permanente», dit-il. Le son de cloche est similaire chez Nicolas Ouellet, qui a grandi à Québec. «Enfant, t’as envie de fit in et, pour moi, la façon de faire ça, ç’a été de nier la partie noire en moi. Puis, vers l’âge de 14 ans, je me suis éveillé à la culture sénégalaise. C’est aussi à ce moment-là que j’ai découvert les grands personnages afro-américains. Mais ce n’est qu’en arrivant à Montréal que je me suis autorisé à revendiquer la culture noire», confie l’animateur.

De mon côté, dans le village où j’ai grandi, les immigrants étaient rares. Mon père y était la seule personne latino-américaine. J’ai dû effacer la partie colombienne en moi pour être comme tout le monde. J’étais gênée de manger des empanadas à l’heure du midi et j’ai pesté contre mes parents qui ne me faisaient pas de sandwichs au baloney et à la moutarde baseball. Ça a l’air banal comme ça, mais c’est douloureux, surtout à un âge où toute différence nous paraît immense. J’ai fini par me sentir bien seule, en marge de ce que je percevais comme la norme.