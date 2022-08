Je n’arrive pas à me souvenir du moment exact où j’ai envisagé de faire partiellement reconstruire mes dents et de les faire blanchir. Un projet que je caresse depuis quelques années. Sans être parfaites, elles ne m’avaient jamais préoccupée avant la jeune trentaine; il semblerait qu’au fil du temps, ma vision d’un sourire acceptable se soit transformée jusqu’à ne plus inclure le mien. Ce n’est qu’en 2018, alors que je réécoutais le film Legally Blonde pour la première fois depuis sa sortie, que j’ai pris conscience de l’évolution des standards du sourire idéal. Les dents de la magnifique Reese Witherspoon, sans contredit l’une des plus grandes — et belles! — stars de sa génération, me semblaient si jaunes que j’en ai été choquée. Non pas parce qu’elles étaient particulièrement ternes, mais parce que mon œil s’était peu à peu habitué à voir des dents de plus en plus blanches à l’écran. Durant les deux décennies qui nous séparent de la sortie de cette attachante comédie, le Hollywood smile a évolué jusqu’à devenir si plastique qu’il n’est désormais atteignable que si on en a les moyens.

La hiérarchie du sourire

«L’humain a toujours vu le sourire comme un symbole de beauté, dit Mary Otto, journaliste indépendante et autrice du livre Teeth: The Story of Beauty, Inequality, and the Struggle for Oral Health in America (The New Press, 2017). Les premiers dentistes au pays écrivaient déjà, dans les années 1800, que les dents apportaient éclat et symétrie au visage.» Mais ce serait l’invention de la caméra et des négatifs, avec lesquels on pouvait non seulement capter, mais reproduire l’image d’une personne, qui auraient contribué à faire de la dentition un important critère de beauté. La popularité grandissante du cinéma, avec ses visages et ses bouches projetés sur des écrans géants, n’a fait qu’accentuer la demande pour des sourires parfaitement blancs et droits : d’abord chez les célébrités, puis chez monsieur et madame Tout-le-Monde.

De l’avis du Dr Alexandre Zappa, chirurgien dentiste et propriétaire du cabinet Zappa Dentiste, à Montréal, le sourire à l’américaine ne porte pas ce nom pour rien. «C’est une tendance résolument américaine. Il suffit de regarder les stars sur les tapis rouges en Europe pour constater que le rapport au sourire est complètement différent selon l’endroit où on se trouve. C’est un phénomène totalement culturel.»

Sans grande surprise, à l’exemple de tout bon standard de beauté, la valorisation d’un sourire parfait découle d’un désir de ressembler le plus possible aux personnes les mieux nanties et il établit une forme de hiérarchie basée sur l’apparence. À l’écran – où le sourire à lui seul permet de distinguer un prince d’un pirate – comme dans la vraie vie, l’état des dents est souvent associé au statut social, à l’éducation et à la propreté. À l’instar de nombreuses autres caractéristiques physiques telles que le poids, la musculature ou la peau, on projette sur le sourire une multitude de qualités morales: le succès et la désirabilité, mais surtout la richesse, ont les dents bien droites d’un blanc éblouissant. C’est qu’avoir de belles dents, d’après Mary Otto, peut coûter très cher: «Bien que les déterminants sociaux de la santé buccale soient nombreux, on conclut souvent que celle-ci n’est qu’une question de responsabilité personnelle. Certes, on peut se brosser ou non les dents, mais étant donné que les soins dentaires et orthodontiques sont difficilement accessibles pour une grande partie de la population, c’est loin d’être une simple question de choix.» Le fait de considérer la santé dentaire comme distincte de la santé globale – un choix de société très discutable, selon la journaliste – contribue encore davantage à faire d’un sourire sain et esthétiquement parfait un privilège réservé aux plus riches.