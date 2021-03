À bord d’un voilier

Tout ce qui a été appris et vécu au quotidien à bord du voilier servira à former les recrues. Lors des expéditions précédentes, les spécialistes bénévoles ont aidé à cartographier l’état des océans. En plus de s’occuper de la navigation, de cuisiner et d’entretenir le bateau, les participantes ont recueilli des échantillons dans l’eau, l’air et les sédiments. Le microplastique a ensuite été analysé à l’aide d’un microscope, caractérisé, étiqueté et entreposé dans la cale du bateau. Quand celui-ci accostait, l’équipage n’avait pas le temps de se faire bronzer. «Sur une plage, nous avons ramassé des brosses à dents et des briquets jetés à la poubelle par des gens qui ne savent pas que leurs déchets aboutissent des milliers de kilomètres plus loin», témoigne Sheri Lee Bastien, professeure en santé publique née en Ontario.

Au cours des dernières années, eXXpedition a récolté des milliers de morceaux de plastique qui sont actuellement analysés dans des laboratoires scientifiques. «Qu’est-ce qui se retrouve en mer? Les pneus de nos voitures? Les fibres de nos vêtements? L’équipement de l’industrie de la pêche?» demande Emily Penn. Sous l’effet du soleil, du vent et des vagues, le plastique se brise en mille morceaux, à l’image des coquillages émiettés sur les plages. «Le plus dangereux, c’est tout ce qu’on ne voit pas à l’œil nu», ajoute-t-elle. Car ramasser une bouteille de plastique qui flotte est beaucoup plus simple que de filtrer l’eau des océans.

Un danger pour la santé des femmes

«En 2014, je suis allée passer un test pour savoir si les composantes toxiques utilisées dans la production de plastique se retrouvaient dans mon sang. Sur 35 produits testés, 29 étaient présents», se souvient Emily Penn. Plusieurs d’entre eux sont des perturbateurs endocriniens qui imitent les hormones et déstabilisent ainsi l’équilibre chimique du corps. Inquiétant, en particulier pour les femmes enceintes, qui peuvent aussi transmettre ces polluants au bébé à la naissance. «Je me suis dit: “Wow! C’est un enjeu qui touche spécifiquement les femmes”, raconte-t-elle. Pourquoi ne pas l’aborder avec une équipe exclusivement féminine?»

Petits ou gros, les morceaux de plastique libèrent des produits organiques persistants, comme le bisphénol A. Ils voyagent sur de longues distances et prennent une éternité à se dégrader. Ces polluants toxiques, qui sont avalés par les animaux, remontent la chaîne alimentaire et font leur chemin jusque dans notre assiette. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, «l’exposition humaine, même à de faibles niveaux, peut entraîner, entre autres, un risque accru de cancer, des troubles de la reproduction […] et une augmentation des malformations congénitales».

Le constat est alarmant. Or, rares sont les recherches scientifiques sur l’impact du plastique sur la santé des femmes. «Nous avons besoin de plus de femmes en science», plaide la photographe Nikkey Dawn. Cette femme de 34 ans souffre d’endométriose, une maladie très douloureuse – encore trop peu connue – causée par la présence de cellules de l’endomètre à l’extérieur de l’utérus. «C’est peut-être lié aux perturbateurs endocriniens. Rien ne le prouve encore sur le plan scientifique, mais j’aimerais avoir des réponses. Je suis peut-être infertile», confie Nikkey, qui a navigué de Vancouver à Seattle avec eXXpedition en juillet 2018.