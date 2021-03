Les échanges ont lieu en direct sur Clubhouse. Les enregistrements sont interdits à moins d’obtenir le consentement des personnes présentes. Les membres doivent aussi s’inscrire en utilisant leur véritable nom.

Comment s’assurer que les règles soient respectées? C’est là où Clubhouse se distingue: le parrainage vient avec des responsabilités. Par exemple, si une personne que vous invitez se fait expulser, vous risquez de l’être aussi.

Alors, ce carnet de bord? Le voici…

Jour 1

Je pénètre dans la «maison», un peu intimidée. Moi qui parle au téléphone seulement quand mon travail m’y oblige ou pour appeler mes parents, prendrai-je rapidement mes aises dans cet univers? J’apprendrai plus tard que l’endroit où je me trouve s’appelle «le couloir». C’est ici qu’on voit défiler les salons – que les anglophones et les Français appellent «rooms». Je rédige une bio, coche deux ou trois intérêts et me mets à fouiner dans les abonnements de quelques connaissances pour tenter de repérer des gens intéressants à suivre. Je fais une recherche avec les mots clés «voyage» et «travel» pour m’abonner aussi à des clubs, qui influencent le contenu qui s’affiche dans mon couloir.

Je clique sur des titres pour entrer dans des pièces au hasard. Je ne comprends pas trop ce qui se passe… Je reviendrai quand j’aurai plus de temps.

Jour 2

Je butine d’un salon à l’autre. Je réalise que les pièces sont divisées comme des salles de spectacles. Tout en haut, se trouvent les personnes sur scène. Au «parterre», ce sont les gens suivis par ces derniers et, plus bas, tous les autres.

Les personnes sur scène avec un petit écusson vert sont les modérateurs. Ce sont eux qui gèrent le déroulement de la discussion. Ils peuvent par exemple inviter un spectateur à se joindre à eux, couper un micro et déplacer quelqu’un dans l’assistance. De leur côté, les auditeurs peuvent lever la main – en cliquant sur l’icône au bas de l’écran – pour aller les rejoindre et participer à la discussion. Cette seule idée me donne des sueurs froides. Pour le moment, je préfère écouter.