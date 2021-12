Cœurs sensibles s’abstenir

Face à ce monstre en ligne, qui compte des centaines de millions d’images dans le ventre, les policières doivent choisir les pires dossiers. «C’est très prenant de savoir que l’enfant qu’on voit dans une vidéo se trouve à Montréal, sur notre territoire. Les minutes sont comptées pour éviter d’autres agressions», explique Sylvain Dumouchel, le chef de la section Exploitation sexuelle du SPVM. Sans hésiter, il se tourne vers Sabrina. «Je pense à ton dossier avec cette petite fille», lui dit le commandant à voix basse. Un laveur de vitres, qui entrait dans des bâtiments, se filmait en même temps qu’il agressait une enfant lourdement autiste, devant des épisodes de Barney. «On a dû visionner une centaine de vidéos pour trouver des indices», se rappelle la policière. Un bâtiment aperçu à travers une fenêtre, un bracelet, le profil de son visage… tout a été scruté à la loupe par les enquêteurs. «La fillette n’aurait pas pu dénoncer son agresseur; elle ne parlait pas», se souvient Sabrina Dufour, qui a heureusement réussi à lui passer les menottes.

Les policières doivent être capables de regarder les pires horreurs pour réussir à libérer un enfant. «Comme dans le cas de la pornographie pour adultes, il y a une désensibilisation de la part des consommateurs de ce type d’images. Ils en veulent toujours plus. Nous observons aussi plus de diffusions en direct de la part des agresseurs, car les autres pédophiles derrière leur écran n’ont plus la patience d’attendre pour voir la réaction de l’enfant», remarque Mauranne Ste-Marie, chercheuse principale au Centre national contre l’exploitation d’enfants (CNEE) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), à Ottawa. Certains pédophiles envoient même un vêtement précis que doit porter la victime. «D’autres exigent que leur nom soit écrit sur une pancarte pour s’assurer que les gestes sont vraiment pour eux, ajoute-t-elle. C’est complètement fou.»

Avec le temps, la collection de photos et de vidéos des pédophiles devient plus étoffée, toujours dans l’objectif de pouvoir faire de meilleurs échanges avec d’autres internautes. «Il y a une quête de l’extrême. Les images deviennent de plus en plus violentes, et les victimes, de plus en plus jeunes», dit Francis Fortin, professeur à l’École de criminologie de l’Université de Montréal. Dans le cadre d’un projet de recherche, ce père de famille a disséqué le contenu des disques durs de 40 consommateurs de pédopornographie déjà condamnés. Plus de 60 000 fichiers ont défilé sous ses yeux. «Certains pédophiles vont s’intéresser aux vidéos montrant de très jeunes enfants, mais où les actes sexuels sont moins explicites. Dans leur tête, ces actes ne sont qu’une initiation à la sexualité et de l’affection. Mais dans les faits, un enfant est agressé. C’est une distorsion cognitive très inquiétante», affirme l’expert.

Devant la caméra, des fillettes – pour la plupart – ont l’âge de fréquenter l’école primaire. Plus de la moitié d’entre elles ont moins de 8 ans, et «50 % des images et des vidéos où on les voit montrent des agressions, des activités sexuelles explicites ou des agressions sexuelles extrêmes», selon une étude du CCPE. Commises par qui? Des hommes, dans 8 cas sur 10.