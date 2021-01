Quel est le moment positif marquant de ta carrière ?

Il y a quelques années avec Lili Boisvert on formait le duo des Brutes et l’on avait fait une capsule sur la féminisation des mots. Dans cette vidéo, on parlait des vrais termes féminisés comme « chroniqueuse » au lieu de « chroniqueure ». Pour nous, c’était important que le féminin des mots soit audible pour que la présence des femmes dans les corps de métier soit bien entendue. Dans cette capsule, on disait que l’on pouvait dire « auteure », mais aussi « autrice », mais on le disait quasiment à la blague et je ne croyais pas beaucoup au fait qu’on pourrait adopter au Québec le mot « autrice ». Mais depuis ces temps-là, le mot a été adopté par beaucoup de médias et même par les métiers du livre. Quand on connaît en plus l’histoire du terme qui existe depuis bien longtemps, mais qui a été effacé pour rendre invisible la présence des femmes et bien on comprend que c’est intéressant de le faire revenir. Donc c’est une petite victoire, mais ça montre que les victoires sont possibles.

Quel message voudrais-tu faire passer aux personnes qui te suivent, te lisent et t’écoutent ?

Quand on est sensible aux inégalités et aux injustices, c’est facile d’être tout le temps dans l’indignation et dans la colère. C’est important d’être conscient(e) que chaque personne vit chaque combat à son propre rythme, que ce n’est pas parce que cette personne ne comprend pas ton enjeu que c’est une mauvaise personne. Je pense qu’il faut faire preuve d’ouverture et de générosité envers les personnes qui ne pensent pas comme nous pour essayer de mieux les comprendre afin de mieux échanger. Pour ça il faut continuer d’être curieux(se), informé(e) et d’être tout le temps dans une perspective de dialogue.

Judith Lussier a sorti en novembre dernier la biographie de Liza Frulla intitulée Liza Frulla : la passionaria. leslibraires.ca





