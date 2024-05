Saviez-vous que ces petites bêtes jaunes pollinisent 80 % des espèces végétales sur Terre et que, sans elles, la plupart des fruits et des légumes ne pousseraient plus? On dit que leur disparition entraînerait 1,4 million de pertes humaines supplémentaires… par année. C’est que, sans elles, l’apport en vitamines A et B9 de la population chuterait drastiquement, ce qui augmenterait considérablement le taux de mortalité mondial, le nombre de cas de cancers et d’arrêts cardiovasculaires. Les abeilles, donc, sont précieuses pour tout le monde. Malheureusement, les pratiques agricoles non durables, le réchauffement climatique, la pollution et même les attaques de frelons menacent la survie des abeilles.