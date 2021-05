10 femmes fières, fortes et Audacieuses

Marie Brousseau: la femme caméléon

«Oui, bien sûr!», a répondu la pharmacienne propriétaire affiliée à Proxim lorsque Leucan l’a approchée. Pas de doute? Pas d’hésitation? «J’ai déjà réalisé le Défi têtes rasées Leucan dans le passé; alors, ça ne me stressait pas le moins du monde. Mes cheveux font aussi partie de mon look, au même titre qu’une paire de boucles d’oreilles. Et comme j’adore changer de look… disons que je n’ai pas pu refuser!» Marie a aussi aimé l’idée d’oser faire ce geste aux côtés d’autres femmes cette fois, toujours au profit des enfants atteints de cancer. «D’emblée, je me considère comme très audacieuse, car quand quelqu’un m’offre quelque chose, je dis rarement non! (Rires) Ça apporte parfois une bonne dose de stress, mais ça me permet aussi de vivre de grandes et belles expériences. Ce projet m’a donné l’occasion de me dépasser et de grandir. C’était un plaisir et un véritable honneur pour moi de participer à une telle cause, au sein de la merveilleuse famille qu’est l’équipe de Leucan. Et, d’un point de vue plus féministe, je trouve que c’est important de montrer aux femmes, particulièrement aux plus jeunes, qu’on peut faire ce qu’on veut de notre corps. Ce n’est pas parce qu’on est une femme à la tête rasée qu’on ne peut pas accomplir tout ce qu’on désire!»