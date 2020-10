CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier)

Souvenez-vous : le désir et la motivation viennent du même endroit dans votre cerveau et vous en bénéficiez lorsque vous êtes en mesure d’équilibrer à la fois votre plaisir et votre productivité. Que se passerait-il si votre niveau de réussite professionnelle était directement lié à votre plaisir de rire, d’avoir des orgasmes incroyables et de vous reposer? Ne vous privez pas de ces petites joies malgré votre ambition. Prendre soin de vous vous aide à performer à votre plus haut niveau et vous méritez de profiter de chaque délicieux moment du processus.