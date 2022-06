J’ai toujours couru après la perfection à en perdre haleine. Et ma définition de cette perfection évolue avec le temps. Aujourd’hui, je cherche une perfection nouveau genre, équilibrée. Je veux être parfaitement bien dans ma peau, malgré mes défauts, et célébrer les années qui se prélassent au coin de mes yeux, les trouver sages et jolies, sans jamais avoir peur de vieillir. Je veux aussi être en santé, mais, en même temps, me laisser aller quand j’en ai envie (boire du vin, même la semaine, manger sans compter, fêter, puis dormir jusqu’à tard, sans faire trop de sport parce que ce n’est pas mon fort, regarder les Real Housewives en rafale en laissant mon cerveau se ramollir tranquillement). Je veux m’aimer comme je suis, tout en assumant que j’ai besoin de me faire un selfie pour mieux feeler les jours gris. Je veux être parfaitement imparfaite… à tout prix.

Mais l’affaire, c’est que cet équilibre idéal est aussi inatteignable que la perfection elle-même. C’est la même chose, en fait. Je me conte des histoires d’équilibre, mais la vérité, c’est que je cours aussi vite qu’avant.

Avec les années qui vont s’incruster de plus en plus dans ma peau qui travaille fort, je me demande si je dois honorer les craques et les traces du temps sur mon corps et les laisser vivre en paix, ou si, au contraire, j’ai le droit de flancher, de recommencer à courir et de prendre un rendez-vous, tête haute, torse bombé, dans la clinique d’esthétique la plus accueillante (chandelle chère dans l’entrée, personnel à la voix douce, sarraus blancs réconfortants).

Plus le temps passe, plus je désire être moi sans demi-mesure, mais je peine à savoir si ce moi veut vieillir en assumant sa transformation physique naturelle, ou s’il veut plutôt écouter sa petite voix intérieure, qui le supplie d’intervenir à coups d’injections, de fillers, de traitements et de discrètes tricheries.

Je suis sincèrement déchirée.

Certains matins, je me lève en justicière de la ride et des seins bientôt fatigués, j’imagine ma chevelure sel et poivre couler en cascade sur mon dos fripé, mon front barbouillé de rires, de colères, de fatigue et d’aventures. Je suis vieillie et nature, fière et forte.

D’autres matins, j’ai envie d’expérimenter des choses, de me battre contre le temps, de m’imaginer plus lisse, plus douce, plus scintillante, plus longtemps. Tout ça sans me culpabiliser, sans me juger, sans avoir l’impression de décevoir qui que ce soit ou de perdre le concours de l’acceptation de soi.

Si je veux être un modèle pour les autres femmes, les plus jeunes surtout, qui ont de la difficulté à s’aimer comme elles sont, avec leurs imperfections qui ressemblent aux miennes, leurs complexes douloureux, la pression pas possible… est-ce que je les trahis en modifiant mon physique pour correspondre aux attentes que je décrie ? Ou est-ce que j’inspire le vivre et laisser-vivre, le fait de faire des choix pour soi, pour son corps, quels qu’ils soient ?

Comment j’explique à mes nièces et à ma belle-fille que j’ai parfois envie de défier la loi du temps et de la gravité pour réussir à sourire à mon reflet plus longtemps ?