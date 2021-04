Sortir en 2021 ne signifie plus un premier rendez-vous dans un restaurant chic ou un verre dans un bar branché. Même si nous rêvions à une année plus radieuse, il semblerait que nos talons aiguilles resteront un peu plus longtemps au fond de nos placards. On prend tout de même plaisir à nous faire une beauté et agencer nos bijoux les plus extravagants avant d’appeler notre nouvelle flamme. Voyons quels signes sont devenus des maîtres dans l’art des rencontres virtuelles.