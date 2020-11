Gémeaux

22 mai-21 juin

Le ciel se dégage, emportant avec lui vos doutes les plus intimes. De quoi faire la paix avec votre corps, sa singularité, ses imperfections et ses splendeurs. Pour mieux en jouer et séduire autrement qu’avec votre intelligence. Car dussé-je vous le rappeler: vous n’êtes pas qu’un pur esprit!