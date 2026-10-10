Société
Les choix (pas toujours judicieux) de Sophie Fouron : où sont les femmes ?
Chaque mois, Sophie Fouron se prononce sur un sujet qui la touche personnellement ou sur un enjeu sociétal qui occupe son esprit.
par : Sophie Fouron- 10 oct. 2026
Marjorie Guindon
J’adore m’asseoir dans une église. Les endroits qui sont aussi accueillants et impressionnants, qui imposent naturellement le silence et le recueillement sont rares. C’est aussi l’un des derniers repaires où je n’attrape pas systématiquement mon téléphone. Ce n’est pas rien.
Hélas, je n’y reste jamais calme très longtemps. Devant tout ce faste, pour ne pas dire cette farce, beaucoup trop de ressentiments m’assaillent. Ça prend juste un minimum de lucidité pour réaliser que l’Église catholique représente ni plus ni moins le plus vieux et le plus indécent exemple de patriarcat radical à ciel ouvert. Une misogynie si flagrante, si grotesque qu’on finit par l’oublier, ou simplement l’ignorer, comme en témoignent nos églises vides.
Ça m’a (à nouveau) sauté aux yeux aux funérailles du pape François en 2025 : aucune femme dans les sphères du pouvoir catholique. Rien qu’une gigantesque marée de cardinaux, d’évêques et de prêtres en soutane. Quel triste spectacle!
On me dira que le religieux est archaïque par nature, qu’il est fondé sur des textes poussiéreux où la femme – du moins chez les catholiques romains – est reléguée à un rôle d’exécutante, au service de Dieu et des hommes. Mais en 2026, c’est tout simplement aberrant et non recevable. Les notions d’égalité hommes-femmes devraient avoir fait leur chemin un peu partout sur la planète, y compris au Vatican.
Pourquoi, déjà, les femmes n’ont-elles toujours pas le droit d’être ordonnées prêtres? La réponse officielle : parce que le Christ, il y a 2000 ans (2000!), a choisi 12 apôtres mas-cu-lins. Donc, depuis, seul un homme peut agir in persona Christi (en la personne du Christ). La porte reste fermée à double tour, et on repassera pour le « bienvenue aux dames ».
Pourtant, ailleurs, ça bouge, ça se modernise. Les protestants ordonnent des femmes prêtres et évêques depuis longtemps (et on salue au passage l’évêque épiscopalienne de Washington, Mariann Budde, l’une des rares à avoir sermonné courageusement Donald Trump en défendant les migrants et les communautés LGBTQ+). Du côté du judaïsme réformé, les femmes peuvent également devenir rabbines. On en compte aujourd’hui près de 1000 dans le monde, dont la Française Delphine Horvilleur, aussi écrivaine, divorcée et mère de trois enfants, et plus près de chez nous, la rabbine canadienne Lisa Grushcow, lesbienne, militante et mère de deux enfants. Mais du côté des hautes sphères de Rome? Rien, niet, nada.
Quel message cela envoie-t-il? Comment accepter autant de rigidité et de fermeture de la part de l’Église catholique? La religion catholique peut bien prôner l’amour du prochain, la paix, la compassion, mais si elle exclut la moitié de l’humanité des rouages du pouvoir, on a là un sérieux problème de cohérence. Vous me direz que cette Église n’est pas à une hypocrisie près et qu’elle est peut-être trop occupée à gérer depuis des décennies d’innombrables scandales sexuels! (Persistez avec les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance! Tout va trrrrrrès bien. Ne touchons à rien!)
L’avenir (et la survie) de l’Église, comme celui de nos sociétés, passera inévitablement par l’égalité des sexes, un point c’est tout. Les hommes de Dieu peuvent bien s’accrocher à leurs peurs, à leurs doctrines et à leurs privilèges, mais un jour viendra, chères lectrices (et on ne sera probablement plus de ce monde, malheureusement), où on entendra habemus papam (nous avons un pape), et ce pape sera… une femme.
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