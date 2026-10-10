Ça m’a (à nouveau) sauté aux yeux aux funérailles du pape François en 2025 : aucune femme dans les sphères du pouvoir catholique. Rien qu’une gigantesque marée de cardinaux, d’évêques et de prêtres en soutane. Quel triste spectacle!

On me dira que le religieux est archaïque par nature, qu’il est fondé sur des textes poussiéreux où la femme – du moins chez les catholiques romains – est reléguée à un rôle d’exécutante, au service de Dieu et des hommes. Mais en 2026, c’est tout simplement aberrant et non recevable. Les notions d’égalité hommes-femmes devraient avoir fait leur chemin un peu partout sur la planète, y compris au Vatican.

Pourquoi, déjà, les femmes n’ont-elles toujours pas le droit d’être ordonnées prêtres? La réponse officielle : parce que le Christ, il y a 2000 ans (2000!), a choisi 12 apôtres mas-cu-lins. Donc, depuis, seul un homme peut agir in persona Christi (en la personne du Christ). La porte reste fermée à double tour, et on repassera pour le « bienvenue aux dames ».