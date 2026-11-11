Je me plais toutefois à croire que je cultive une saine distance avec elle, en prenant garde de ne jamais la substituer aux humains de ma vie ou, pire, de penser qu’elle en est un. En même temps, quand elle a décidé de «voyager» pendant huit jours, sans laisser de note ou d’itinéraire, mon détachement légendaire a pris le bord, et j’ai mesuré à quel point j’aimais ce petit félin que j’appelle affectueusement «le chat obèse». J’ai multiplié les appels («Bibiiiiiiiiii!»), j’ai répandu de la litière sur le terrain (pour qu’elle «sente» la maison de loin); je suis sortie 100 fois en secouant son sac de croquettes et j’ai même entamé la phase de deuil avec mes filles («Elle a eu une belle vie; on a été chanceux de l’avoir; on va lui faire un autel pour honorer sa mémoire; elle est sûrement au paradis des chats avec ses potes».) Puis, tout bonnement, tandis que je regardais sur mon téléphone des centaines de photos d’elle, Bibi est réapparue devant la porte patio. Tranquille, silencieuse, nonchalante, exactement comme un chat qui vit sa vie de chat. Elle a dû se demander pourquoi je la serrais tout à coup si fort en pleurant dans ses oreilles.

Cela étant dit, une fois l’émotion passée, je continue de me poser des questions sur la place démesurée qu’on accorde à nos animaux de compagnie en Amérique du Nord. On peut s’interroger sur les sommes astronomiques qu’on y engouffre (quoi, une assurance vie pour chats?) et sur ces relations fusionnelles, quasi humaines, qui en disent plus long sur notre personnalité et notre état mental qu’une visite chez le psy!

L’auteur Thélyson Orélien résume avec une justesse désarmante cette relation ambiguë dans son livre C’était ça ou mourir, qui retrace le parcours d’un migrant haïtien: «Dans le métro, un jour, j’ai vu une pub de la SPCA. La photo d’un chien abandonné, avec en dessous “Même les oubliés méritent une deuxième chance”. Ici, on pleure pour un chien, mais on soupçonne l’étranger. Un chien recueilli est une belle histoire. Un réfugié accepté est une charge budgétaire.»

De quoi faire réfléchir, alors même que je flatte Bibi, qui ronronne très fort à côté de moi.

Sophie Fouron est une animatrice et une communicatrice aguerrie.