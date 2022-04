Adolescente, je rêvassais beaucoup à l’amour, à la romance, à la tendresse, à la pomme d’Adam et aux avant-bras des garçons, à leur barbe jeune et piquante, à leur capacité à me chambouler par leur nonchalance et leur économie de mots. C’était les années 2000, l’époque des petits sourcils, des jeans Parasuco, des flirts sur MSN et des messages secrets dans les agendas. Alors que la plupart de mes amis étaient gourmands de sexualité, moi, je lisais Harry Potter (souvent, c’était le quatrième tome – pour le bal de Noël et la robe d’Hermione).

La sexualité est arrivée sur le tard dans ma vie. Et elle est un peu mal tombée aussi. Elle s’est manifestée dans des circonstances loin d’être dramatiques, mais plutôt sans saveur ni frétillement. Une Smirnoff Ice, un lit double au drap contour rebelle, un moment condom flou, une pénétration douloureuse, trois coups de bassin et un baiser sur l’épaule pour être poli.

Ce soir-là, j’ai fait l’amour sans savoir c’était quoi, pour de vrai, faire l’amour. Je ne possédais ni mon corps ni mon plaisir. C’est un moment qu’on m’a dérobé, et j’en veux à tous ceux qui ont failli à la tâche de m’éduquer, de m’apprendre, de célébrer ma sexualité de jeune femme. Personne ne m’a parlé de désir, de sensualité, de clitoris comme une baguette magique, de becs dans le cou bons comme des orgasmes, de doigts qui surfent sur le corps et partout, de cunnis qui font sourire le bas du ventre, de toutes ces choses qui font de la sexualité un acte de pure joie, d’abandon, de célébration du corps et des sens.

Et surtout, personne ne m’a parlé du rapport de pouvoir, des inégalités qui s’invitent presque toujours sous les draps, qui s’immiscent dans nos dynamiques (très souvent hétérosexuelles dans mon cas), qui nous empêchent de voir clair dans notre échelle de plaisir à nous, femmes au corps complexe (dans le meilleur sens du terme), fascinant et bouillant.