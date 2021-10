Ces derniers mois, j’ai fait une fixation sur le temps hypothétique qu’il me reste à vivre. En calculant, humblement, que je peux espérer «toffer» jusqu’à 65 ans, je me retrouve avec 25 autres années à dépenser. Probablement plus. Potentiellement moins.

Pour mieux visualiser ce qu’il y a devant moi, je regarde l’équivalent par-derrière. Voyons voir… Il y a 25 ans, j’en avais 15, j’étais au secondaire et j’avais une moustache molle. Vingt-cinq tours autour du Soleil plus tard, j’ai quarante ans et du gris dans la barbe. On parle de 9131 journées, en comptant les années bissextiles. Est-ce beaucoup? Ça peut l’être. Est-ce trop peu? J’ai souvent l’impression que ça l’est.

La tête dans ces calculs anxiogènes et un brin macabres, j’ai terminé plusieurs de mes journées avec le sentiment d’avoir gaspillé du temps précieux. J’aurais pu me lever plus tôt. J’aurais pu faire plus. J’aurais pu faire mieux. J’aurais pu pouvoir avoir pu, plus et mieux! Regardez-moi ce gâchis: je suis là, à vivre désorganisé et sans but, comme si les heures s’étiraient à l’infini devant moi, comme si je n’avais pas DÉJÀ 40 ans. L’ai-je mentionné? Eh oui. J’ai eu 40 ans cette année, et ceci explique peut-être cela. (Peut-être? Sans doute!)

Parce que le temps est un escalier qu’on déboule dans une seule direction en ne franchissant qu’une fois le cap des quatre décennies, ma meilleure amie m’a invité à célébrer l’événement dans un chalet. À la fin d’une journée nuageuse, on a pu s’asseoir au bout du quai pour regarder les cumulus et les stratus disparaître et nous laisser avec un majestueux ciel orange. «Tiens, je t’ai fait venir un ciel pour ta fête, a déclaré l’amie. C’était ça ou un télégramme chanté.»