Il y a quelques numéros, cette page chantait les vertus du ménage. Ce mois-ci, je vous parle du lavage des fenêtres. À me regarder aller, on croirait que je suis un monsieur Blancheville, constamment le torchon à la main, à la recherche d’une tache rebelle à frotter. Si ma mère lisait cela, elle éclaterait d’un fou rire plus interminable que la pandémie.

Je ne suis pas un maniaque du nettoyage, mais je sais quels coups de chiffon font toute la différence. Et parmi eux, il y a ceux qui font disparaître la couche de poussière qui s’est accumulée sur les vitres. Deux fois par an, je frotte mes fenêtres, et j’irais jusqu’à dire qu’il s’agit là d’un des meilleurs gestes de selfcare qui soient.

La lumière, mes amis. La lumière qui entre en grande quantité. On avait oublié que c’était possible tellement on s’était habitué à ce que, chaque jour, un peu plus de crasse vienne se mettre dans le chemin.

Ça se passe progressivement. On commence le mois de mai en baignant dans les rayons du soleil comme des chats durant un après-midi tranquille, mais on finit le mois de septembre derrière un film de poussière, dans un halo gris qui sape sans avertissement un peu de notre joie de vivre quotidienne. C’est le plus sournois des malheurs, celui qui arrive lentement, qui s’installe sans dire un mot et qu’on ne remarque que lorsqu’on le fait disparaître.