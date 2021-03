C’est facile, détester l’hiver. C’est une saison de froid, de frette et – pour ceux qui, comme moi, ont à la fois 38 et 78 ans – de « hé, je te dis que c’est pas chaud pour la pompe à eau! » En plus, il fait noir à 2 h de l’après-midi, parce que le soleil, tanné de briller sans rien réchauffer, retourne se coucher.

C’est facile, détester l’hiver. Malgré tout, je résiste. Ne vous méprenez pas: je ne suis pas de ceux qui parlent déjà en juillet du ski qu’ils vont faire en janvier. Loin de là. Mais je ne suis pas non plus une Dominique Michel qui haït l’hiver (dans votre tête, prononcez « haguit »), les dents serrées et les mains gercées.

Pourquoi? Deux mots: « grosse » et « couverture ». Quand arrivent les temps froids, avant même qu’une délicieuse odeur de poussière brûlée embaume mon appartement quand je pars le chauffage, je ressors mon édredon hivernal. Tandis que la grosse couverture qui pèse une demi-tonne me tombe sur le corps avec une lourdeur réconfortante, je me dis presque « enfin, l’hiver! »