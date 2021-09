Cette simple respiration révèle aussi au grand jour une fragilité extrême, capable de remettre beaucoup de choses en perspective.

Qu’est-on, au fond, sinon une vague conscience de notre existence, maintenue en vie par un échange d’oxygène et de gaz carbonique? On se concentre sur l’air qui passe dans nos narines, et on se rend compte qu’on est cet air, et pas grand-chose de plus.

Je respire, je suis. Je ne respire plus, c’est fini. Je ne peux plus admirer le ciel orange l’été, je ne peux plus être amoureux, je ne peux plus reprendre la méditation en me disant que cette fois, ça va durer. Tout, absolument tout, tient à un filet d’oxygène qui passe par un trou qu’on peut boucher avec un morceau de brocoli avalé de travers.

Il y a des jours où ce constat donne le vertige et rend anxieux. Prenez une deuxième respiration quand ça arrive.