L’hiver est radical. Brutal comme les pertes d’emplois, les «la tumeur est bel et bien cancéreuse» et autres «il faut qu’on se parle…». On a beau s’y préparer et se faire des réserves de noix comme des écureuils, les hivers arrivent quand ils arrivent, et il faut faire avec.

Le printemps, lui, est fait de petites victoires. Les enfants ne sautent pas sur notre lit un matin en criant: «Le gazon est vert! Le gazon est vert!» On se réjouit plutôt de voir une goutte d’eau tomber du bout d’un glaçon. Un manteau boutonné à moitié. Une journée où le bonheur est suspectement facile après des mois à pleurer. L’impression d’être peut-être capable d’aimer à nouveau… peut-être.

Le printemps est là, mais la neige va coller encore un peu et fondre en laissant des champs de bouette et l’odorant sou- venir que ce n’est pas tout le monde qui ramasse les besoins de son chien.

C’est peut-être mieux comme ça. Si on passait de «Oublie pas ton foulard!» à «Oublie pas ta crème solaire!» entre lundi et mardi, ce serait franchement déroutant. Le printemps offre une période de transition qui nous permet de vérifier qu’on rentre toujours dans notre short et qu’il reste du propane dans la bonbonne du barbecue.