J’étais assise sur mon balcon et je nourrissais ma petite de deux ans quand une amie de ma voisine m’a saluée et m’a demandé: «Vous êtes la nounou?»

La couleur de ma peau lui a suffi pour présumer que j’étais la nounou. Un constat sans appel, presque banal. J’avais, selon elle, le look de l’emploi.

Auprès de mes amis noirs, cette histoire ne me vaut que des haussements d’épaules. Ils ne s’en formalisent pas. Ils composent depuis toujours avec les biais inconscients des gens. Mais pas moi.

Je suis née à Montréal, enveloppée d’amour, d’une mère québécoise et d’un père haïtien. Chez nous, il n’y avait rien de plus normal (et beau!) qu’un couple mixte et ses trois filles métissées. Le racisme ne faisait pas partie de nos sujets de conversation et je soupçonne mes parents d’avoir voulu nous protéger, mes sœurs et moi. Ça a visiblement fonctionné, mais peut-être un peu trop bien. Aussi, soyons honnêtes, mon teint clair de métisse, mes cheveux souvent lissés et le beau quartier où j’ai grandi me confèrent certains privilèges. Sans nier mes origines, je suis socialement et culturellement blanche, et j’ai honte de dire aujourd’hui que ça m’arrangeait.

Je me retrouvais donc sur mon balcon, à 31 ans, à vivre un rare épisode de racisme, à cause de l’amie de ma voisine, qui n’avait certainement pas anticipé la vague qu’elle venait de créer sur mon lac identitaire. (Ça m’est également arrivé une deuxième fois, en vacances: j’avais mon bébé dans les bras et une dame s’est levée — oui, levée! — pour venir me dire que j’étais une très bonne nanny. J’ai failli échapper ledit bébé.)