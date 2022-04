«Tu te relèves toujours. Quand tu trébuches, tu parviens toujours à te relever. À t’élever. Tu es tellement forte. Tu représentes bien la communauté noire. Tu es une belle et inspirante femme… noire.»

En lisant ces phrases qu’on m’a déjà dites, certaines personnes s’attendront sans doute à ce que je me défoule sur le fait d’être noire au Québec, de devoir constamment être forte et de militer pour prouver que les communautés noires ont trop longtemps été déshumanisées. Mais j’ai plutôt envie d’aller ailleurs.

Tous ces bons mots sur moi – sur le fait que je suis forte – peuvent faire du bien à l’ego, au cœur et même à l’âme. Ils m’ont d’ailleurs souvent aidée à traverser des moments difficiles, où la résilience était ma seule alliée. Mon oxygène.

Car derrière l’être lumineux que voyaient les gens se cachait une personne qui voulait vivre librement et avoir le droit de faire des erreurs. Qui souhaitait pouvoir se défouler lorsque la peine, la rage ou un sentiment d’incompréhension l’habitait.

À force de ne pas écouter cette voix intérieure qui me hurlait de lui accorder de l’importance, j’ai fini par me perdre et ne plus savoir qui j’étais. Comme je ne voulais pas déplaire, être jugée ou encore faire du mal aux autres, j’ai continué à incarner l’image de la femme noire parfaite.